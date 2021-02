Cruzeiro do Sul recebe respiradores para criação de mais 5 UTI`s no Hospital COVID-19

Cruzeiro do Sul registrou neste domingo, 07, a superlotação dos leitos de UTIs do Hospital Covid Juruá. Diante do colapso, uma articulação entre o Prefeito Zequinha Lima e o Governador Gladson Cameli garantiu a vinda de cinco novos respiradores e equipamentos para montagem de UTIs no Hospital COVID-19 do Juruá.

O Prefeito Zequinha Lima foi pessoalmente no aeroporto, junto com as equipes de saúde do município e do estado receber o material, que chegou no avião do estado no início da tarde deste domingo.

“O que mais temíamos aconteceu, um colapso na saúde, leitos sem vagas e pessoas na fila esperando , é desesperador, é triste e lamentável essa situação. Conversei com nosso governador Gladson e ele já muito preocupado também com este cenário na nossa região já conseguiu mandar esses novos respiradores para ajudar a situação das pessoas que precisam desse cuidado mais especial. Agradeço imensamente essa ajuda que vai salvar vidas”, falou o prefeito.

O Prefeito continuou, pedindo a colaboração de toda sociedade neste momento tão crítico, diante da pandemia.

“Mesmo com esses novos respiradores continuamos com os leitos superlotados, com novos casos chegando diariamente, profissionais dando suas vidas para salvar a humanidade. Por favor, peço que todos possam ajudar nesse momento, seguindo todas as medidas de distanciamento, para juntos vencermos”, suplicou o prefeito.

Na segunda-feira, 08, está prevista a chegada de novas doses da vacina contra o Covid-19 no Acre, parte dessa remessa será encaminhada para Cruzeiro do Sul, que seguirá vacinando o público conforme o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Desde o início da gestão, o Prefeito Zequinha Lima criou o Posto Mão Amiga, oferecendo atendimento exclusivo para pessoas com sintomas de COVID-19, onde são realizados todos os atendimentos necessários e o exame para constatar a doença, de domingo a domingo.