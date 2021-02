Acreano preside intervenção federal no Conselho Regional de Farmácia do Pará

O Conselho Federal de Farmácia nomeou o conselheiro Romeu Barbosa como presidente da junta interventora do Conselho Regional de Farmácia do Pará. Romeu é do CRF do ACre.

Outros dois conselheiros de Rondônia e Alagoas compõem a junta que irá administrar o CRF por 90 dias.

Uma investigação da Polícia Civil e Ministério Público do Pará (MPPA) aponta que o presidente do CRF-PA, Daniel Costa, fraudou licitação e fez lavagem de dinheiro na compra irregular de álcool em gel 70% pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Ele chegou a ser detido em dezembro de 2020 e atualmente responde em liberdade.