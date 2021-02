Provas do último dia do Enem Digital são aplicadas hoje (7/2)

Participantes de 104 cidades brasileiras se preparam para o último dia de provas da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Neste domingo, 7 de fevereiro, eles terão cinco horas para resolver 90 questões de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Confira orientações para o segundo dia da prova:

Portões

Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 11h30 (horário de Brasília). Assim, o participante terá até uma hora e 30 minutos para acessar o local de prova. Essa é uma das medidas de segurança adotadas pelo Inep em decorrência da pandemia de COVID-19, com o objetivo de garantir uma aplicação segura. Os portões fecham às 13h e as provas começam às 13h30. O término da aplicação deste domingo será às 18h30.

Documentos de identificação

No dia do exame, é obrigatória a apresentação da via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Os participantes poderão apresentar cédulas de identidade expedidas por instituições, como secretarias de Segurança Pública, polícias Militar e Federal ou Forças Armadas. Também será aceita a identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, entre outros documentos de identificação.

O participante impossibilitado de apresentar o documento de identificação original com foto, por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poderá realizar as provas, desde que apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias da aplicação da prova, e submeta-se à identificação especial, com coleta de informações pessoais, para comprovar a identidade.

Medidas de biossegurança

Todos os participantes precisam comparecer ao local de provas utilizando máscara para proteção contra a COVID-19. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do participante, desde a sua entrada até sua saída do local de provas. Será permitido levar máscaras reservas para troca durante a aplicação.

Pessoas que não puderem participar do segundo dia de aplicação da versão digital do Enem 2020 neste domingo, 7 de fevereiro, em virtude do diagnóstico de COVID-19 ou de outra doença infectocontagiosa prevista no edital têm até as 12h deste sábado, 6 de fevereiro, para solicitar a participação na reaplicação das provas, que ocorrerá em 23 e 24 deste mês. A solicitação deverá ser feita pela Página do Participante.

Os inscritos que apresentarem sintomas na véspera (após as 12h) ou no dia da prova não deverão comparecer ao exame. Nesses casos, os participantes também poderão solicitar a reaplicação. Em situações como essas, o sistema para recebimento da documentação comprobatória estará aberto após o fim da aplicação do Enem Digital, entre 8 e 12 de fevereiro, mesmo período para pedidos de participantes que se sentiram prejudicados por incidentes logísticos durante o exame. A reaplicação ocorrerá em provas impressas, independentemente da versão em que o participante estava inscrito (impressa ou digital).

Reaplicação

Os participantes da versão digital que se sentiram prejudicados por incidentes logísticos durante o exame poderão solicitar a reaplicação. O prazo para fazer o pedido começa após o fim da aplicação, em 8 de fevereiro, e vai até o dia 12 do mesmo mês. O encaminhamento para a reaplicação não é automático. A solicitação deve ser feita por meio da Página do Participante, na qual o inscrito também deverá consultar o resultado.

Enem Digital – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciou o processo de transformação do Enem no último domingo, 31 de janeiro, com a primeira aplicação do Enem 2020 Digital. Os participantes realizaram provas digitais em 104 cidades brasileiras. Mais de mil instituições fazem parte da rede de postos aplicadores do exame, que conta com estrutura de mais de 4 mil laboratórios.

Nesta edição, a inscrição foi opcional. Com isso, os participantes puderam optar entre o modelo digital, para o qual o Inep ofereceu 101.100 vagas, ou a prova em papel. Nesta primeira aplicação em computador, não há a participação dos chamados “treineiros” — inscritos da 1ª ou da 2ª série do ensino médio que realizam a prova para testar conhecimentos. Assim, apenas concluintes do ensino médio e pessoas que já concluíram essa etapa de ensino em anos anteriores realizam as provas. Também não há atendimento especializado nesta edição.