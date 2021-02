PM vasculha quintal e encontra arma argentina em conjunto residencial do Calafate       

Uma ação conjunta de duas unidades da Polícia Militar resultou na apreensão de duas armas de fogo, munição e na prisão do infrator, no Conjunto Aroeira, no Calafate, em Rio Branco.

Durante patrulhamento, os militares do 2° BPM receberam uma informação anônima acerca de um indivíduo que morava no residencial e, frequentemente, era visto transitando portando arma de fogo.

Após comunicar-se com a equipe do 1° BPM e traçar a estratégia policial, os militares deslocaram-se conjuntamente para o local onde morava o alvo, apontado pela informação. “Nas diligências, as guarnições lograram êxito em encontrá-lo no imóvel”, informou a PM.

Segundo a corporação, após terem sido autorizados pelo morador a realizarem buscas, os policiais encontraram escondidos no quintal da residência uma pistola calibre 9mm, de fabricação argentina; arma de fogo de fabricação caseira cal. 22, e 4 cartuchos intactos cal. 9mm.

“Posteriormente, o infrator, as armas de fogo e a munição foram apresentados na Delegacia de Flagrantes”, informou a PM.