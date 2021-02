PCCR e situação do Juruá deixa tensa relação entre sindicato e gestores da Saúde no Acre

O presidente do Sindmed-AC em exercício, Guilherme Pulici, se reuniu com o Secretário de Estado de Saúde (Sesacre), Alysson Bestene, e com o secretário Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), Frank Lima, nesta semana. O objetivo foi cobrar demandas da classe, entre elas a elaboração de um novo PCCR, a vacinação dos profissionais, além de gratificações não pagas.

No debate realizado por meio de teleconferência com Alysson, na terça-feira (2), o representante do Sindicato incluiu cobranças feitas há dois anos e que ainda não foram atendidas, como a correção de irregularidades no pagamento do adicional de insalubridade e demais adicionais. O gestor prometeu providenciar uma resposta para a classe.

Na discussão, Guilherme Pulici voltou a cobrar o pagamento da gratificação pelo exercício da medicina legal em cidades do interior, o que foi acordado com a Procuradoria Geral do Estado (PGE). O representante da Sesacre afirmou que cobrará um documento da PGE para “oficializar” a posição tomada na reunião com todas as autoridades em reunião realizada no final do ano passado.

O Sindmed-AC ainda cobrou a extensão do pagamento do adicional de insalubridade Covid-19, considerando o agravamento da pandemia, o adoecimento de colegas e até mesmo a morte. Alysson disse que não possui recursos para a manutenção do direito.

O sindicalista cobrou explicações sobre a terceirização por meio do Igesac, e o gestor afirmou que uma reunião será realizada para tratar do tema. Também houve a cobrança da elaboração do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos médicos, e a Sesacre pediu os nomes daqueles que representarão a entidade nas negociações.

O Sindmed-AC ainda pediu o calendário de vacinação dos médicos, mas Alysson afirmou que a imunização está sendo realizada pelas prefeituras.

Guilheme Pulici ainda cobrou documentos que possam comprovar a presença e a realização dos plantões dos médicos investigados pela Polícia Federal, no Juruá. Para surpresa dos representantes da classe, a Sesacre alegou não saber quais são os investigados, solicitou a lista com os nomes dos colegas e afirmou ter dificuldade para encaminhar tantos documentos. Ainda foi cobrado, também, os resultados de fiscalizações junto a Anssau, comprovando assim a atuação dos colegas e o gestor negou o pedido afirmando não possuir documentos.

Frank Lima

Na quarta-feira (3), o representante do Sindmed-AC se reuniu por meio de videoconferência com Frank Lima para realizar as cobranças de temas já debatidos com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, durante o período eleitoral.

Uma demanda antiga, o PCCR, foi tema de parte do encontro virtual, buscando a adequação dos valores pagos aos colegas que trabalham para a prefeitura. O gestor municipal afirmou que em breve apresentará uma data para o início das negociações.

O Sindicato ainda pediu uma reunião com o gestor do RBPrev. O objetivo é tirar dúvidas de filiados sobre os direitos e os benefícios pagos aos médicos que se aposentam. Frank Lima afirmou que falará com o representante da área antes e que nos passará o contato.

Tema que dominou o debate, a aplicação da vacina Covid-19, contou com o apoio dos representantes do CRM, Leuda Dávalos (presidente) e Virgílio Prado (primeiro-secretário). O secretário relatou que neste momento está atendendo o protocolo do Ministério da Saúde e que, para atender toda a classe, será necessário aguardar mais imunizantes.