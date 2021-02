Oito cidades concentraram as mortes por Covid-19 nos últimos 14 dias no Acre       

Oito municípios concentram as mortes por Covid-19 no Acre nos últimos 14 dias. Rio Branco registrou 10 óbitos e Cruzeiro do Sul, 6 e Epitaciolândia, 4. São os três com maior número de mortes e são seguidos por Mâncio Lima (2), Sena Madureira (2), Brasiléia (1), Rodrigues Alves (1) e Santa Rosa do Purus (1).

Os dados fazem referência até este sábado (6) e são processados diariamente na plataforma Covid19BR pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa.

Todos os demais 14 municípios não tiveram mortes no período, mostra a Covid19BR. Segundo ela, o Acre chegou a 9.654 vacinados no sábado.

Já são 140.664 notificações de contaminação pela doença, sendo que 89.375 casos foram descartados e 835 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Pelo menos 44.202 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 235 pessoas seguem internadas.