Avião leva equipamentos para 5 novas UTIs para o Hospital Regional do Juruá    

Para dar suporte ao Hospital do Juruá, o Governo do Acre enviou neste domingo (7) mais 5 respiradores e equipamentos para a montagem de novas UTIs naquela unidade, referência para o tratamento da Covid-19 na região.

Ao ter conhecimento da lotação de capacidade máxima das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) na regional do Juruá, o Estado montou uma força-tarefa para levar os equipamentos de forma célere para atender a demanda.

As 20 UTIs do Hospital Regional do Juruá encontram-se ocupadas neste domingo. De acordo com a Direção Clínica do hospital, apenas uma paciente aguardava vaga, mas já foi intubada e remanejada para uma UTI.

Segundo a diretora administrativa da Sesacre, Muana Araújo, a previsão de chegada dos equipamentos em Cruzeiro do Sul é às 13 horas. “Os materiais são suficientes para a abertura de até 5 UTIs, dependendo da demanda da unidade”, ressalta.

Conforme informado pelo diretor clínico do Hospital do Juruá, Marlon Holanda, a Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), que é a responsável pelo gerenciamento do hospital, está levantando a possibilidade de contratação de mais profissionais, e enquanto não ocorre, realiza remanejamentos para que não haja prejuízos nos atendimentos.