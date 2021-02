Alto Acre terá centro para autistas sediado em Brasileia         

O vice-governador Major Rocha esteve em Brasiléia neste sábado, 6/2, em reunião com a prefeita Fernanda Hassem, discutindo a implantação do Centro de Tratamento e Integração Sensorial para Pessoas com Autismo, o Centrin, que atenderá o município de Brasiléia e Regional do Alto Acre.

“O objetivo do encontro foi tratar sobre a implantação de um centro que atenda crianças e jovens com autismo no município de Brasiléia e que possa atender toda regional”, esclareceu a deputada Mara Rocha.

Também estiveram presentes, o deputado Luiz Gonzaga; o presidente da Associação Famíia Azul do Acre, Abraão Pupio, e Joãozinho Melo, secretário de Saúde de Brasiléia, além da representante das mães dos autistas de Brasiléia, Sheila Guerra e o médico Aldemar Mazinho, que tem experiência na área do autismo no Acre.