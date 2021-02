Da

PMRB

Poucas horas depois de realizar uma cirurgia de catarata, na tarde da última quinta-feira, 4, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, trabalhou de forma continua por cerca de 18 horas e sua jornada neste sábado iniciou ainda na madrugada.

Em decorrência do excesso de esforço ele teve que retornar no início da noite ao consultório do oftalmologista, se queixando de desconforto na visão. Ao consultar o médico Renan Menezes, o prefeito ouviu do profissional de saúde que os sintomas apresentados são normais e se deram, porque o gestor fez esforço.

Renan recomendou de imediato, repouso incondicional ao prefeito para evitar danos mais severos. Diante do diagnóstico e da orientação, Tião Bocalom disse não haver outra alternativa e vai seguiu as orientações do oftalmologista.