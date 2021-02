Não há a menor necessidade de se criar leis tornando a igreja (de Jesus) um serviço essencial durante uma pandemia porque ela já é. Seria uma lei ineficaz em todos os sentidos.

A pergunta correta é: É imperativo criar uma lei para que as pessoas possam ir aos templos cultuar Deus, ouvir a Palavra, devolver seus dízimos e entregar suas ofertas livremente contrariando o decreto do governo que visa evitar aglomerações para conter a pandemia?

Segundo Jesus Cristo, onde houver dois ou três reunidos no nome Dele já é uma igreja. Nesse caso, pode haver uma igreja dentro de uma cela no presídio, em uma oficina mecânica, em casa, na escola, faculdade, nas praças, nas cavernas, nas catacumbas de Roma.

Existe a necessidade de bispos, pastores, diáconos ministrarem a palavra de Deus ao coração do povo em tempos de tanta angústia? Sim, existe. Temos tecnologias para isso, graças a Deus! Porém, ir ao templo é propagar a doença mortal.

O decreto governamental vigora por poucos dias e não vai destruir a Igreja. Muito pelo contrário, a Igreja cresceu perseguida nas montanhas, nos campos, nas praias da Galiléia, no deserto da Judéia, em Jerusalém e nas casas. Derrotou e conquistou pelo sacrifício, entrega, obediência e amor a seu mais cruel inimigo: O Império Romano.

O decreto do governo diz que os templos podem funcionar com 20% de sua capacidade. Isso é bom. A voz do profeta Samuel ainda ecoa através do tempo: “É melhor obedecer do que sacrificar”. Portanto, não há o que temer. O bispo dom Joaquim até reclamou, mas obedeceu.

“Pedro, tu me amas? Apascenta minhas ovelhas”. (Jesus, ressuscitado, em uma praia do mar da Galileia comendo peixe assado com os discípulos)

. A reunião da bancada federal expôs as feridas, as mágoas, protestos contra críticas justas e injustas.

. Entre mortos e feridos, escaparam todos!

. Sobrou até para alguns colegas!

. “A medida com que medirdes vos medirão também”.

. Prossigamos…

. Pelo andar da carruagem, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai dar de capote em 2022.

. O Centrão era o que ele precisava; e Bolsonaro era a luva de poder que o Centrão queria, foi só enfiar a mão literalmente.

. Juntou a fome com a vontade de comer!

. Uma verdadeira simbiose!

. O governo federal deu um passo importante no combate à corrupção: decretou o fim da Lava Jato!

. Dá para acreditar?!

. Crise, que crise?!

. Dizia ontem um ex-prefeito; segundo ele, nunca as prefeituras receberam tanto dinheiro em toda a sua existência como agora durante a pandemia da Covid-19.

. Dez ex-deputados estão se juntando em uma chapa para disputar as eleições ano que vem; é da ideia!!

. Segundo o coordenador da operação “Dez homens e dois destinos”, ao menos dois deputados serão eleitos com o dever de ajudar os demais que fizerem legenda.

. O fio do bigode será aceito no pacto!

. Com o fiasco da iniciativa privada, as tetas do estado brasileiro são a única opção de sobrevivência.

. Me perguntaram por que o engenheiro civil, Jamyl Asfury, não foi aproveitado na gestão municipal.

. Sei lá, pergunte para o velho Boca!

. O senador Petecão dá uma lapada e assopra!

. Tem estilo, por isso tá onde tá.

. Bom dia!