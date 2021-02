Ala do Hospital do Idoso, em Rio Branco, vira UTI Covid com 30 leitos e usina de oxigênio

O Governo do Estado está anunciando que uma ala do Hospital do Idoso, anexa à Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), será transformada, temporariamente, em unidade de tratamento a pacientes infectados pelo novo coronavírus e vai receber 10 leitos de UTI e 20 leitos semi-intesivo.

Os idosos que ainda estão na unidade serão levados para outra ala da Fundação.

No mesmo local, a Sesacre vai instalar uma usina de oxigênio com capacidade de produzir 30 mil metros cúbicos mensalmente. Os equipamentos, adquiridos no Rio Grande do Sul, devem chegar a Rio Branco na próxima quarta-feira, 10 d A diretora administrativa da Sesacre, Muana Araújo, disse que a empresa contratada para instalar a usina vai ficar responsável pela produção e manutenção preventiva e corretiva. O investimento é de R$ 100 mil e o equipamento ficará na unidade hospitalar enquanto durar a pandemia.

“A rede de gases terá trinta pontos instalados na nova ala Covid, suficiente para ventilação não invasiva e também para os casos em que seja necessária a intubação”, explicou a diretora.