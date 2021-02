Waldirene Cordeiro toma posse na presidência do Tribunal de Justiça do Acre

A nova administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), para o biênio 2021-2023, foi empossada nesta sexta-feira, 5. Tomou posse no cargo de presidente a desembargadora Waldirene Cordeiro; de vice-presidente o desembargador Roberto Barros; e de corregedor-geral da Justiça o desembargador Élcio Mendes. Os novos dirigentes foram escolhidos para os respectivos cargos, por unanimidade, durante sessão do Pleno Administrativo, em 14 de outubro de 2018.

Em decorrências das regras sanitárias estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devido a pandemia causada pela Covid-19, a solenidade ocorreu de forma híbrida. Apenas os empossados e o desembargador Francisco Djalma estiveram presentes. Os demais desembargadores e autoridades convidadas participaram virtualmente.

Natural de Rio Branco, a desembargadora Waldirene Cordeiro passa a ocupar a 34ª presidência do TJAC, sendo a sexta mulher no cargo presidencial. Antecederam as desembargadoras Eva Evangelista, Miracele Borges, Izaura Maia, Cezarinete Angelim e Denise Bonfim.