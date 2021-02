Receita Federal suspende atendimento presencial em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Epítaciolândia       

O Ministério da Economia decidiu nesta sexta-feira (5) suspender o atendimento presencial no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) na Delegacia da Receita Federal de Rio Branco e nos postos da Receita em Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia.

Enquanto perdurar a suspensão do atendimento presencial, os serviços e orientações serão prestados aos contribuintes por via dos seguintes canais de atendimento: Centro Virtual de Atendimento – e-CAC, disponível em (http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual); Fale Conosco RFB (http://receita.economia.gov.br/contato/fale-conosco); Chat RFB (http://receita.economia.gov.br/contato/chat); e Caixa Corporativa de Atendimento: [email protected] (CPF) e [email protected]br (demais serviços), além do atendimento telefônico.

A medida foi adotada levando em conta a regressão do Estado do Acre à bandeira vermelha do risco da Covid-19, o que estabelece emergência sanitárias em todas as regiões.

Segundo portaria do ME, o9s servidores afastados para realização de atividade remota serão redirecionados para os canais de atendimento para atividades de retaguarda do atendimento, com o intuito da manutenção dos serviços prestados ao contribuinte.

Os detalhes da portaria podem ser acessados aqui https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-srrf02-n-10-de-3-de-fevereiro-de-2021-302552280