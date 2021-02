Mâncio Lima decreta situação de emergência e restringe navegação contra Covid-19

A prefeita em exercício de Mâncio Lima, Ângela Valente, resolveu endurecer as medidas de isolamento social como forma de conter a propagação do novo Coronavírus. Em reunião com autoridades do muncípio, Ângela anunciou a decretação de situação de emergência sanitária por causa da Covid-19.

“Nós não estamos tirando o direito das pessoas de ir e vir, nós estamos preservando vidas, estamos com índices preocupantes de mortes em nosso município e, tomar as medidas mais radicais é extremamente necessário visto que as pessoa perderam o medo do vírus, não usam máscaras, promovem festas e festas e, não estão respeitando o distanciamento social e o toque de recolher”, disse Ângela Valente, prefeita em exercício de Mâncio Lima.

O decreto suspende ainda o deslocamento de pessoas, inclusive manciolimenses, para a zona ribeirinha (Rio Moa, Rio Azul e afluentes, chácaras e balneários na zoina rural terrestre), exceto de moradores destas comunidades.

DECRETO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – COVID 19.pdf