A imprensa boliviana está preocupada com a manutenção da fronteira aberta entre Acre e Bolívia ainda que o Estado brasileiro tenha decretado bandeira vermelha do risco da Covid-19.

O jornal Pagina Siete, de La Paz, estampou em sua edição desta quinta-feira (4): “Fronteira com Brasil em Cobija aberta mesmo com alerta no Acre”, e um vídeo foi publicado sobre a normalidade do tráfego de veículos e pessoas entre os dois países naquela região.

