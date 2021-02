IBGE quer atualizar contatos de domicílios selecionados para pesquisa   

O IBGE está tentando atualizar os telefones de contato de domicílios selecionados para responderem às pesquisas do instituto.

O IBGE tem enviado cartas, via Correios ou portador, e telegramas aos informantes, solicitando que entrem em contato com o Instituto e forneçam o número atualizado. “Nesse momento de pandemia, o IBGE precisa do auxílio desses informantes para que, ao responderem essas cartas, a entrevista possa ser realizada”, diz o instituto.

Ao ser abordado por telefone por um entrevistador do IBGE, o informante pode solicitar o número do RG, CPF ou da matrícula do agente e checar a identidade por meio do portal Respondendo ao IBGE e também pelo telefone 0800 721 8181.