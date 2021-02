NA POLÍTICA, INFELIZMENTE, predomina o fisiologismo e o oportunismo de alguns de navegar de forma irresponsável em crises como a pandemia, que não é só sanitária, mas também econômica.

Logo aparecem os que posam de salvadores da pátria, sacando do colete propostas generosas para minimizar medidas duras, como o fechamento de atividades não essenciais, como forma de conter a pandemia, que está em vias de fugir do controle no estado e, principalmente, na capital.

Muito cômodo sugerir que o governo pague a quantia de 300 reais, de 500 reais, de 600 reais a uma faixa da população, enquanto perdurar o decreto que limita a abertura do comércio. Outros, vão mais além, querem que o governo ajude a pagar a folha salarial de seus funcionários.

Fosse o estado rico, nadando em dinheiro, até se podia pensar em colocar no debate estas propostas. Mas num estado pobre como o Acre, sem um polo industrial, com uma agricultura de cheiro verde, completando as suas receitas com as emendas dos parlamentares, este tipo de proposição fica reduzida a um mero jogo de cena de político que quer holofotes. Vai tirar dinheiro de onde para bancar as despesas com o novo encargo, cara-pálida? O Governo tem em torno de 100 milhões mensais para tocar a barca? A questão do Covid não é midiática, é uma luta contra a morte. Entendam de vez!

QUE ME PERDOEM OS FANÁTICOS

É jogar para a massa religiosa querer transformar igrejas em atividades essenciais. Ir a um templo é opção, não obrigação essencial, viu vereadora Michelle Melo (PDT)?

SUA CASA É UM TEMPLO

NÃO ENTENDO a gana dos pastores em ter as igrejas abertas em sua totalidade no pico do Covid. É de indagar, se nesta barca não está a preocupação com o dízimo.

MORREU O ARGUMENTO

COM A CONTRATAÇÃO da mulher do deputado federal Flaviano Melo (MDB) para um cargo de confiança no governo, o MDB não pode mais dizer que foi desprezado.

NADA DE EXCEPCIONAL

CLARO que, não se pode cobrar dela obras na cidade, mas a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, não fez ainda um movimento básico que possa ser registrado.

AS MORTES NÃO COMOVEM

Lamentável que, toscos, fanáticos religiosos, obscuros, negacionistas da ciência, teimem ser contra medidas sanitárias para frear o Covid. Não se acovarde, Gladson!

OS PRIMEIROS CRITICAR

OS POLÍTICOS que defendem que não se tome nenhuma medida para diminuir a contaminação pelo Covid, e as mortes, serão os primeiros a criticar os que governam, quando não houver mais leitos, oxigênio e UTIs.

NÃO É VERDADE

MENTE O POLÍTICO que coloca na conta do Bolsonaro a vacinação contra o Covid. Sempre foi contra e denominou os brasileiros de frouxos por terem medo de uma “gripezinha”. Se temos a CoronaVac, deve-se ao Dória.

AGORA QUE COMEÇOU A MUDAR

COM A PRESSÃO popular pela vacina, agora que o Bolsonaro passou a dizer que comprará qualquer vacina aprovada pela ANVISA. Antes tarde do que nunca.

OLAVO DE CARVALHO CEM VEZES

O filósofo (sic) Olavo de Carvalho é um extremista de direita. Multiplicar o seu radicalismo por 100, e se terá hoje o perfil político do senador Márcio Bittar (MDB).

NÃO SE TRATA DE UM TOSCO

UM POLÍTICO de estado pequeno que consegue ser primeiro secretário da Câmara Federal; como senador, o Relator do Orçamento da União, não é um tosco. Mas, inteligente. Pode-se ser de direita, sem ser extremista. O senador Márcio Bittar (MDB) não se tocou que não cai bem para sua imagem, vestir a camiseta da intolerância?

A QUE PONTO CHEGOU?

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) chegou ao ponto de querer censurar até as críticas de deputados da base do governo na ALEAC, feitas ao governo do Bolsonaro.

CAMINHANDO NAS ALDEIAS

O SENADOR Petecão (PSD) caiu no mundo. Vai cumprir neste fim de semana visita a mais de 20 aldeias indígenas entre o trecho do Purus, de Manuel Urbano a Santa Rosa.

VIRA MANAUS

O GOVERNADOR do Amazonas recuou no fechamento do comércio, e Manaus se transformou em matadouro do Covid-19. Se o Gladson recuar, isso aqui vira Manaus.

ALERTA DADO

MAS não há nem com pensar em recuar. Os dados revelados pelo governador na reunião de ontem com a bancada federal é de que o colapso na saúde é certo.

RECLAMAÇÃO ABERTA

NA REUNIÃO DE ONTEM, deputados federais e senadores se queixaram ao Gladson pelos ataques sofridos por parte de jornalistas com cargos de confiança no governo.

FÁBRICA DE CONFUSÃO

O GOVERNADOR Gladson Cameli toma decisões que se assemelham a um gerente de uma fábrica de confusões. Colocou a madeireira Adelaide de Fátima em posto importante na secretaria do Meio-Ambiente. Uma madeireira tomando conta da floresta? E tromba com a justiça para não lhe demitir. O que ganha com isso? Quem mal lhe pergunte: quem são seus conselheiros?

BOM NOME

A ENTRADA do Normando Sales na equipe do primeiro escalão do prefeito Bocalom, foi uma boa escolha. O Normando é preparado, conciliador, e sabe fazer política.

VÃO PERDER FEIO

PELO ANDAR da carruagem a gestão do prefeito Bocalom vai perder de capote para a administração da prefeita Socorro Neri. Falta competência para iluminar uma praça.

NÃO ENTENDERAM O ENREDO?

NÃO CONSEGUIRAM ainda entender o enredo de que, quando um secretário fracassa numa missão simples, o desgaste cairá no colo do prefeito Tião Bocalom?

FRASE MARCANTE

“O início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o repetimos, o ato reforça o fio.” Sweet Marden.