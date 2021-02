7o BEC percorre grande distância levando brita de Rondônia para reforma do aeroporto de Santa Rosa do Purus

O 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC) transportou, ao longo do mês de janeiro, 1000 toneladas de brita, além de diversos equipamentos e viaturas, de Rondônia até o Acre, para apoiar a reforma e ampliação do Aeródromo de Santa Rosa do Purus.

Na primeira etapa da ação, chamada Operação Alto Purus, foram 472 km desde Vista Alegre do Abunã (RO), onde fica a pedreira, até a cidade de Manoel Urbano (AC), onde está o ponto de apoio da operação. A partir desse ponto, o transporte deixou de ser terrestre e os insumos foram embarcados em balsas e navegaram o Rio Purus até o destino, Santa Rosa do Purus. Foram necessárias cinco balsas para transportar o material por sete dias de navegação em ambiente amazônico. Durante o mês de janeiro, cada balsa fez esse deslocamento duas vezes.

O Batalhão continuará o apoio nos próximos meses, intensificando o transporte para aproveitar o período de cheia do Rio Purus.