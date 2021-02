7 graduações da Ufac obtêm renovação de reconhecimento do MEC

A Ufac obteve renovação de reconhecimento de sete cursos de graduação pelo Ministério da Educação (MEC). A portaria que renova o reconhecimento dos cursos de Educação Física (bacharelado), Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Nutrição foi publicada nessa quinta-feira, 4, no Diário Oficial da União.

Esse é o resultado de um ciclo de avaliação que, entre outras coisas, conta com a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Além da renovação do reconhecimento, a portaria divulga as vagas totais anuais estabelecidas nos cursos. A renovação de reconhecimento é válida até o ciclo avaliativo seguinte.