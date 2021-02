Vereadores emprestam carro para prefeitura enfrentar pandemia em Acrelândia

A Prefeitura de Acrelândia recebeu da Câmara Municipal de Vereadores, uma ajuda especial, um veículo para ajudar no trabalho de combate ao coronavírus.

A iniciativa partiu do presidente da Câmara, vereador Gilberto da Patrol, que cedeu o veículo a prefeitura, para atuar no combate ao coronavírus. O carro será utilizado para que a Vigilância Sanitária continue realizando seu papel de evitar a proliferação do vírus no município, atendendo denúncias e realizando ações de rotina, como fiscalização em comércios e investigação e acompanhamento de casos confirmados e ajudando a propagar informações sobre cuidados com a segurança e higiene.

O prefeito Olavinho aproveitou para agradecer o vereador pela parceria.“Quero agradecer em nome do município a parceria do executivo e o legislativo. Esse ato do vereador Gilberto da Patrol demonstra o empenho de todos com o bem estar e a saúde da população, juntos somos mais fortes, e assim venceremos essa pandemia que vem assolando a humanidade”, disse.

Com Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Acrelândia