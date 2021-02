Polícia do Amazonas transfere “Neguinho da Cocada” para cumprir pena por roubo no Acre

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe policial da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Pauini (a 915 quilômetros de Manaus), realizou na quarta-feira (3/2), a transferência do detento Antônio Alves da Silva Filho, de 31 anos, conhecido como “Neguinho da cocada”, para cumprimento de pena por crime de roubo majorado no estado do Acre.

A ação contou com o apoio da equipe de policiais civis e militares de Pauini e Boca do Acre, além de policiais da escolta penal do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), além do apoio logístico da Prefeitura Municipal de Pauini.

Segundo André Sergey, gestor da 63ª DIP, Antônio Alves foi preso em maio de 2020 pela prática de roubo e furto, cometidos entre os meses de abril e maio do mesmo ano, no município de Pauini. Sergey informou que, após a prisão dele, foi constatado que já havia um mandado de prisão em aberto por roubo majorado no estado do Acre.

“Com essa informação, iniciamos os procedimentos e montamos a transferência do infrator nesta quarta, para cumprir pena naquele estado. O translado foi feito até o município de Boca do Acre, onde ele foi entregue ao chefe da escolta judicial do Acre, Antônio Orleilson da Silva, para cumprir os trâmites da Justiça”, explicou o gestor, (PC/AM)