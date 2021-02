Pandemia: abandono escolar no Acre é maior do que média nacional

Num ano em que a pandemia forçou as escolas brasileiras a aderirem às aulas remotas, cresceu o abandono escolar entre crianças e adolescentes, acentuando as desigualdades do ensino em todos os cantos do país. Em estados do Norte, por exemplo, o abandono às aulas chegou a ser quase quatro vezes maior do que a média nacional em 2020.

Os dados coletados em outubro de 2020 estão no estudo “Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar”, do Unicef, e considera levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Roraima, por exemplo, 15% das crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, não frequentavam a escola no fim do ano passado. No período, a média nacional de abandono foi de 3,8% (o que representa 1,38 milhão de alunos).

Além de Roraima, Amapá e Acre também registraram abandono superior a 10% no último ano. Já a maioria dos estados brasileiros manteve a taxa dentro da média nacional. Na outra ponta, Minas Gerais e Sergipe registraram a menor taxa na faixa-etária pesquisada – ambos estados com pouco mais de 2% dos estudantes fora do ambiente escolar.

Fonte – CNN

