Gladson rebate críticas à gestão da vacina: “é de responsabilidade das prefeituras”       

O governador Gladson Cameli decidiu contra-atacar os críticos do gerenciamento que o Governo do Estado faz na campanha de vacinação contra Covid-19 no Acre.

“Muitos questionam o motivo de o Acre aparecer proporcionalmente com a menor cobertura vacinal contra a Covid no país. Não sabem que o processo prático de vacinação da população é de responsabilidade das prefeituras”, disse, completando que “não cabe ao Governo do Acre, via Sesacre, ser o protagonista do processo de vacinação da população. A responsabilidade do governo estadual é receber a vacina e fazer a distribuição a todos os municípios”.

Para Gladson, deve-se levar em conta também que a inserção dos dados na plataforma de divulgação para o acompanhamento da vacinação é de responsabilidade de cada município.

Ao fim, usando imagem que diz ser ´fake´ as críticas da gestão da vacina, Cameli coloca o Governo do Estado à disposição dos prefeitos para ajudá-los nessa questão. “Considerando as questões logísticas de cada cidade, o Governo do Acre está à disposição das prefeituras para apoiá-las”.