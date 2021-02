Atendentes do Sebrae recebem capacitação sobre Refis 2021 no Acre     

Com o intuito de orientar os atendentes que lidam diretamente no atendimento às empresas, a Secretaria da Fazenda, na pessoa do diretor de Administração Tributária, Clóvis Monteiro, promoveu nesta quarta-feira, 03, uma palestra de orientação quanto às vantagens do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2021.

A capacitação tem como objetivo nivelar as informações sobre o Refis entre os atendentes da instituição que lidam diretamente com as empresas ou Microempreendedor Individual.

O diretor explica que a parceria com o Sebrae (@sebraenoacre ) é de extrema importância para a campanha, considerando a expertise deles nessa área e a sua capacidade de competência de disseminar este assunto em todo o estado com os principais beneficiados com o programa, o que dará ainda mais visibilidade a esta ação.