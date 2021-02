Prototipo da Starship SN9 explode após tentativa de pouso; saiba mais

Assim como da ultima vez nessa terça feira dia 02 de fevereiro a Starship SN9 não teve um encontro muito legal com o chão e acabou explodindo. A espaçonave que pretende ainda algum dia levar pessoas a marte decolou com sucesso de Boca Chica, no Texas, voou a altitude de 10 km desejada para o teste, conseguiu fazer a Belly Flop mais infelizmente na hora do pouso um dos motores infelizmente não conseguiu se religar e a Starship nao conseguiu se recuperar do Belly Flop resultando no impacto da SN9 com o chão ser muito forte acabando assim explodindo.

Também ouve falhas na hora que a Starship tentava se recuperar do “belly flop“ [equivalente a “barrigada“] que e quando ela se posiciona horizontalmente durante a descida para usar a própria atmosfera como freio, assim, reduzindo sua velocidade durante a reentrada. um pouco antes do pouso a Starship deveria voltar a posição vertical e acionar os propulsores para diminuir a velocidade de toque com o solo.

“Tivemos, novamente, outro grande voo… Só temos que trabalhar mais um pouco nesse pouso”, disse o engenheiro de integração da SpaceX, John Insprucker, na transmissão do teste. “Lembrando que este é um voo de teste, a segunda vez que lançamos a nave nesta configuração. Temos muitos dados bons e [alcançamos] o objetivo principal de demonstrar o controle do veículo e a reentrada subsônica”, completou.

O fim da Starship SN9 foi semelhante ao último voo de teste, realizado em dezembro, quando o protótipo foi destruído em uma explosão no pouso – embora a causa específica do foguete não desacelerar o suficiente possa ter sido diferente.

A Starship SN8 falhou na mesma manobra, em dezembro. Pressão insuficiente em um dos tanques de combustível fez com que os propulsores produzissem menos empuxo do que o esperado, e a espaçonave se aproximou do solo rápido demais. O resultado foi uma imensa bola de fogo, em vez de um pouso suave.

com informações de: New York Times/CNBC e Olhar Digital

