Edvaldo diz que, baixa vacinação indica má gestão na crise do Covid-19 no Acre        

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (3) que o tema do dia é realmente a bandeira vermelha decretada pelo Governo do Estado visando reduzir a disseminação dos casos de Covid-19 no Acre.

Ele chamou a atenção a aspectos como a publicação de um vídeo anunciando a bandeira vermelha e um decreto no Diário Oficial são suficientes mas acabam tapando o sol com peneira. “O governo não está usando dos recursos que tem para informar o povo. É incompetência de gestão da crise”, disse.

“Quando da votação do orçamento o governo apresentou proposta para comunicação de R$16 milhões. Em nenhum portal vi hoje uma mídia chamando a atenção para o momento que estamos vivendo”, criticou ele, pedindo uma campanha de esclarecimento e conscientização dessa nova fase.

“O que falta? Gestão é o que o falta. Um comitê de crise para dar respostas. Cadê o gabinete de crise do governo? Cadê o chamamento do povo? Nada.”.

Segundo ele, falta coordenação da própria Secretaria de Saúde. A vacinação também foi criticada pelo deputado. “Somos o último do Brasil na aplicação da vacina”, alerta.