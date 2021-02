PF deflagra Operação Dictum em Assis Brasil para frear entrada de skunk no Acre

A Polícia Federal deflagra nesta quarta-feira (3/2) a Operação Dictum, com o objetivo de desarticular associação criminosa destinada ao tráfico de drogas na cidade de Assis Brasil, fronteira do Brasil com o Peru, e Rio Branco.

A ação conta com cerca de 24 policiais federais, que cumprem 8 ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar e 7 mandados de prisão preventiva de integrantes de associação criminosa destinada ao tráfico de drogas.

As investigações revelaram que os criminosos carregavam entorpecentes, mais especificamente cocaína e skunk, na área da fronteira e os transportavam por meio de veículos de transporte de passageiros para a capital acreana, além do abastecimento dos traficantes locais.

A Polícia Federal reforça que a atual pandemia não afetou as investigações e ações da instituição nos crimes de sua atribuição, mas que esta diligência policial foi cumprida em total observância às orientações da Anvisa, sobretudo o uso de equipamentos de proteção individual para resguardar a saúde dos policiais e dos investigados.

A investigação foi chamada de “Dictum” (limpeza em latim) em alusão ao objetivo de limpar as áreas onde se instala o tráfico de drogas e seus delitos correlacionados.