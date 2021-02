Pedro Longo: “eu não queria estar na pele do governador”   

O deputado Pedro Longo reafirmou que o momento não é de se preocupar com votos mas com vidas. “Não espero unanimidade. Sei que esses temas são difíceis”, afirmou o parlamentar do PV acerca da decisão governamental em decretar bandeira vermelha em todo o Acre por conta do alastramento da Covid-19.

“Não estamos aqui fazendo discursos fáceis. Pelo contrário. Todo dia estamos perdendo pessoas e somente a prevenção e o distanciamento pode contribuir para que não colapsemos o sistema de saúde. Eu não queria estar na pele do governador”, disse o deputado.