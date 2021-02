PAA promete R$60 mil para agricultores de Epitaciolândia venderem produção ao governo

A partir da próxima terça-feira (9), moradores do município de Epitaciolândia receberão mais de 19 toneladas de alimentos, entre eles: banana, melancia, laranja, pepino, raiz de mandioca e tangerina. A operação ocorre no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade de Compra com Doação Simultânea (CDS). Serão atendidas cerca de 310 pessoas que se encontram em insegurança alimentar e nutricional na localidade.

O trabalho é resultado de uma parceria firmada entre a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a prefeitura local. Ao todo, são 10 famílias de agricultores rurais locais que participam do programa. Eles fazem parte da Associação São Sebastião no Ramal da Torre. Com isso, estas famílias de agricultores receberão R$ 60 mil pela venda dos seus produtos ao governo federal.

Por meio desta modalidade do PAA, os próprios produtores rurais assumem o compromisso de realizar as entregas dos produtos à população atendida , que é vinculada a instituições assistenciais.

A ação faz parte das medidas do governo federal para mitigar a crise econômica e social que vem sendo gerada a partir do enfrentamento da pandemia de COVID-19.