Fláviano se aproxima do governo e emplaca esposa no time de Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli resolveu sinalizar que deverá ter o MDB mais próximo de sua gestão, numa forma de recomposição política visando as eleições de 2022. Ele nomeou nesta quarta-feira, 3, Luciana Videl de Moura, esposa do deputado federal Flaviano Melo (MDB), que recentemente foi demitida pelo presidente Jair Bolsonaro da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), cargo que ocupava desde o governo Michel Temer.

Luciana ocupará o cargo de diretora na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio com salário de R$ 16 mil.

A esposa do deputado emedebista foi demitida na reta final da campanha para a presidência da Câmara, onde governo federal deu início a retaliações e retirou cargos de deputados aliados a Baleia Rossi (MDB-SP), candidato com discurso de independência do Planalto. A ideia era pressionar para que parlamentares votassem em Arthur Lira (PP-AL), aliado do presidente Jair Bolsonaro, eleito na última segunda-feira, dia 1.