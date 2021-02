Conselheiros tutelares de Epitaciolândia são os únicos do Brasil a não ter 13º salário, denuncia Cadmiel

O deputado Cadmiel Bonfim discorreu nesta quarta-feira (3) que realmente há problemas no plano de cargos, carreiras e salários do pessoal do Idaf.

Ele relatou a visita que fez ao 1o Conselho Tutelar de Rio Branco, onde conversou com os membros que, segundo ele, são obrigados a trabalhar de forma precária.

“A cobrança é muito grande mas as condições são precárias em todo o Estado. Há um município no Acre, Epitaciolândia, onde os conselheiros não recebem 13o salário. É o único do Brasil onde isso acontece e eu espero que o novo prefeito mude isso”, disse.

De 108 denúncias naquele conselho, 58 envolvem os pais das vítima.

Cadmiel também criticou o fechamento das igrejas na bandeira vermelha do risco de Covid-19. Segundo ele, são elas que pagam o maior preço na pandemia. “É uma perseguição muito grande em cima das igrejas”, disse.