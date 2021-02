Bestene volta a pedir atenção do governo aos servidores efetivos do Idaf     

O deputado José Bestene disse nesta quarta-feira (3) em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre que a mensagem proferida pelo governador Gladson Cameli conclama todos à responsabilidade pela luta contra a Covid-19 com olhar atento à infraestrutura dos municípios e outros temas.

“Esperamos que este ano seja de muito trabalho. O governador diz que há de R$1,5 bilhão para investimento com oportunidade de termos produção bem maior”, disse.

A pandemia preocupa a todos, diz o deputado. “Vamos estar vigilantes para colaborar contra o alastramento do vírus”, disse.

Ele abordou também a questão do Instituto de Defesa Agroflorestal (Idaf), especialmente em relação aos servidores mais antigos que estão com defasagem salarial. “Já externei opinião sobre opinião sobre terceirizados. Os concursados ficaram no esquecimento”, criticou o deputado, que é da base aliada do governo.