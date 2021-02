Atendimento presencial na Acisa está suspenso mas equipe responde via telefone ou email

O atendimento presencial na Associação Comercial do Acre (Acisa), está suspenso em virtude do decreto que institui bandeira vermelha para o risco da Covid-19 no Estado.

Seguindo orientação do poder público, o presidente da Acisa, Marcello Moura, está colocando a equipe de colaboradores para tirar dúvidas e passar as informações necessárias aos associados e à população em geral, através de contato telefônico e telefone e-mail.

O consumidor poderá ter acesso gratuitamente às suas informações no Banco de Dados do SPC Brasil através do APP “SPC Consumidor” ou através do site www.spcbrasil.org.br/consumidor

Outras informações podem ser acessadas através do 3216-7000 ou do e-mail [email protected]