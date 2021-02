ANTES DE MANAUS explodir com a falta de leitos hospitalares, falta de oxigênio e mortes pelo Covid-19 em um grau recorde, o governo amazonense decretou o fechamento do comércio não essencial para conter a pandemia.

Insuflados pelos empresários negacionistas da ciência, os terraplanistas e companhia limitada, pipocaram manifestações nas ruas pela reabertura, e o governador do Amazonas, covardemente cedeu, trocando a manutenção da vida pela abertura da porta para a morte. E esta veio em grande escala, fato que abalou o país.

Pois bem, os negacionistas da ciência destas bandas estão motivando os seus empregados a irem para as ruas de Rio Branco fazer um protesto, em princípio marcado para hoje. É a rebelião dos insensatos.

Na verdade, são massa de manobra, que os gananciosos do lucro costumam açular nos momentos de crise. É hora de todos, de uma forma ou de outra, colaborar para brecar a contaminação que levou o estado para a faixa vermelha.

O governador Gladson Cameli não pode se acovardar como fez o governador do Amazonas, porque se o sistema de saúde entrar em colapso total – e estamos perto desta etapa – a cobrança pelo aumento do número de mortes; que com certeza virá, não será debitada na conta política dos empresários, mas na conta do governo.

Governador Gladson Cameli, a hora não é de aumentar o lucro empresarial, mas de evitar novas mortes. E quando se trata de preservar vidas, não há o que pensar.

NOVELA DO COITADINHO, NÃO!

E VAMOS parar com esta novela do coitadinho, porque se o estado, e principalmente a capital, chegou neste estágio de quase colapso do sistema de saúde, foi porque grande parte dos que condenam o fechamento foram os primeiros a aglomerar, não usar máscaras e promover festas do Covid. Depois, exigem leitos nas UTIs.

A POLÍTICA ENSINA LIÇÕES

O MESMO “Centrão” ao qual o Bolsonaro se juntou para eleger o “Papa do Centrão” – deputado federal Artur Lira – a presidente da Câmara Federal, é o mesmo grupo que se aliou ao governo do Lula e se enredou na Lava Jato.

FRASE SÁBIA

O SENADOR Renam Calheiros (MDB) proferiu uma frase sábia, sobre como funciona a política no plano real: “Você pode até se eleger com as redes sociais, mas ninguém governa sem a classe política”. O Bolsonaro caiu na real.

POLÍTICA DE SÃO FRANCISCO

DENTRO DO SISTEMA político brasileiro ninguém governa só. Ou adere à política de São Francisco do é dando cargos que se recebe apoio, ou se acaba. Ou o Bolsonaro entrava neste jogo, ou cairia como o Collor e a Dilma.

PEDRA NOVENTA

O QUE ACONSELHAM o governador Gladson a entrar em brigas políticas, estão enganados se acham que vão fragilizar o prefeito Mazinho, com perseguição ao seu grupo. O Mazinho é “pedra noventa”, não se quebra.

NÃO ESTUDARAM TABUADA?

E AINDA por cima, estão fazendo a conta errada. O Mazinho se reelegeu; terá mais quatro anos de mandato, e em 2022, quem for candidato majoritário vai precisar do seu apoio em Sena Madureira, um dos maiores colégios eleitorais do estado. Não estudaram tabuada?

NÃO QUER DIZER NADA

QUEIRAM ou não, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) é uma das maiores lideranças do Juruá, não teve o seu prestígio abalado, por a prefeitura ficar nas mãos de um grupo rival. Não se perde o que não se tinha.

CARISMA PESSOAL

A FORÇA da deputada federal Jéssica Sales (MDB), é fruto de uma interação constante com o eleitorado, o que lhe deu um carisma pessoal. O resto é papo furado.

FORA DA REALIDADE

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB) está fora da realidade ao propor como alternativa ao fechamento do comércio, se fazer campanhas educativas do uso de máscara e álcool gel. Uma proposta fora da realidade.

DESAFIO CONSTANTE

O QUE SE VIU em plena pandemia foi uma afronta constante às recomendações de medidas protetivas, ninguém seguiu nada; não se levou a sério, e o quase colapso da rede hospitalar pública é resultante disso.

NEM O GERLEN AGUENTOU!

NÃO CONHEÇO na ALEAC ninguém mais bolsonarista do que o deputado Gerlen Diniz (PP). A sua declaração de que o Bolsonaro cometeu um “crime contra o povo brasileiro”, com a má condução da pandemia, foi um desabafo com sentido. Ao Rei, tudo; menos a honra.

NÃO LEVOU A SÉRIO

E NÃO ADIANTA ESTES ARROUBOS de fanáticos, o governo federal não se planejou para uma grande campanha de vacinação, porque sempre minimizou o poder letal do vírus do Covid. E, a população paga o preço com milhares de mortes.

BELO PAPEL

O MP estadual tem cumprido o seu papel no combate à pandemia, com campanhas e posicionamentos firmes da Procuradora-Chefe Katia Rejane, que optou pela ciência.

UMA PERDA

POR MAIS que o deputado federal Léo de Brito (PT) tente minimizar o estrago eleitoral, este será grande no Alto Acre, com a candidatura da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), para deputada federal. Era um trunfo que, ele contava para a sua reeleição em 2022.

PASSO DE JABOTI

A VACINAÇÃO no Acre caminha a passos de jaboti. Estamos entre os estados que menos vacinaram a população. Não se pode culpar nem o governador e nem o prefeito. A incúria é unicamente do governo federal.

NÃO SEI QUE BICHO VAI DAR

O PREFEITO Tião Bocalom dá um salto no escuro ao não ter nenhum líder na Câmara Municipal de Rio Branco, e nem formar uma base de apoio. Nunca vi isso. A pólvora, já inventaram, vamos ver que bicho é que vai dar no fim.

FRASE MARCANTE

“AQUILO que desesperadamente procuramos pode ser aquilo que já possuímos”. Harvey Cox.