Neném Almeida quer prioridade a bancários e vigilantes  na vacina contra Covid-19      

O deputado Neném Almeida quer que os bancários sejam incluídos no grupo prioritária da vacinação contra Covid-19 no Acre. São 1.200 bancários no Acre.

“Várias agências bancárias e vejam a fila que vira quarteirão. Todo dia são pessoas diferentes que vão lá e cada pessoa infectada transmite para nove pessoas”, disse.

“Não vejo em lugar nenhuma tantas pessoas como nas agências bancárias”, disse ao reafirmar que a aglomeração nos bancos pode ser perigoso e demanda vacinação.

Ele também quer que os vigilantes estejam nos grupos prioritários da imunização.

Segundo Neném, ele tenta audiência com o governador Gladson Cameli desde o ano passado para debater o assunto.