6.000 casos de Covid-19 só em janeiro pedem medidas contra colapso: “governo tem de correr”, diz Jenilson

O deputado Jenilson Leite afirmou nesta terça-feira (2) na primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa que o decreto governamental da fase vermelha é aceitável porque as medidas são no sentido de proteger a vida.

“Só no mês de janeiro tivemos 6.000 casos de Covid-19 com 72 óbitos no Acre”, disse. Diante do caos anunciado, o governo do Estado não pode ficar enxugando gelo na saúde pública. “Tem de atuar no setor preventivo”, disse, reafirmando o uso de máscara pela população.

“As medidas de prevenção deveriam ser mais rígidas antes. Porém as novas medidas decretadas irão evitar mais mortes”, avaliou.

Ele pediu que o governo acelere a compra de vacina e não fique apenas nas cotas do Ministério da Saúde. Há dinheiro para isso e a população tem de ser imunizada mais rápido.