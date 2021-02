Governo do Estado e Caixa Econômica assinam convênios de R$ 95 milhões para a saúde e infraestrutura

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, e a superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Diana Mabel da Silva, assinaram, nesta terça-feira, 2, convênios no valor de R$ 95,4 milhões em investimentos públicos nas áreas de saúde e infraestrutura.

Os recursos são provenientes de emendas parlamentares dos deputados federais Jesus Sérgio, Mara Rocha e Vanda Milani, da senadora Mailza Gomes e da bancada acreana. Com o montante será possível assegurar a execução de obras em 11 municípios do estado.

Convênios somam R$ 95,4 milhões em investimentos nas áreas de Saúde e Infraestrutura. Foto: Odair Leal/Secom

Na área da saúde, os investimentos contemplam a construção da nova maternidade de Rio Branco; ampliação e reforma de hospitais públicos, unidades de atenção especializadas e unidade de hematologia e hemoterapia. Ao todo, são R$ 59,5 milhões aptos a serem utilizados a partir deste ano.

Para a infraestrutura, o governo do Acre contará com mais R$ 35,8 milhões. Os investimentos serão destinados para a restauração de rodovias estaduais, entre elas a AC-405, que liga os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Gladson Cameli agradece apoio dos parlamentares federais

Melhorar a qualidade de vida da população e contribuir positivamente com o desenvolvimento do Acre estão entre as prioridades do governador Gladson Cameli. O gestor aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio recebido pelos parlamentares federais e a parceria com a Caixa Econômica.

“Os recursos chegam em boa hora para melhorar a nossa rede pública hospitalar, da qual tanto estamos precisando por causa da pandemia. Além disso, vamos investir na melhoria das rodovias estaduais e, com isso, gerar empregos e aquecer nossa economia. O meu muito obrigado a cada parlamentar que fez a destinação das emendas e ao empenho da equipe da Caixa”, destacou Cameli.

A superintendente do banco estatal reforçou o compromisso mútuo de trabalhar em prol de ações que beneficiem a população. “Este é o momento em que reforçamos a atuação da Caixa como instituição que trabalha com todas as políticas públicas do governo federal”, disse Diana Mabel da Silva.