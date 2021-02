Edvaldo diz que PM está ficando cada vez menor e governo não chama cadastro de reserva     

O deputado Edvaldo Magalhães pediu o retorno das intérpretes da linguagem de sinais (Libras) nas sessões remotas da Assembleia Legislativa do Acre.

Ele deu as “boas vindas” aos deputados Cadmiel Bonfim e Neném Almeida ao grupo dos deputados que não são atendidos pelo Governo do Estado.

O deputado discorreu sobre o cadastro de reserva da Polícia Militar. “Só no dia de hoje estão publicados no Diário Oficial do Estado dez decretos de reserva remunerada a integrantes da PM”, relatou ele. “A cada dia que passa a corporação vai ficando menor”, disse.