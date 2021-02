Deputada lembra das responsabilidades dos parlamentares nesta pandemia

Em sessão realizada na manhã desta terça-feira (02) a deputada Meire Serafim (MDB), falou sobre as dificuldades enfrentadas durante o ano de 2020, e da responsabilidade dos políticos em promover discussões que busquem saídas para o bem-estar dos acreanos.

“Inicialmente quero agradecer a Deus por nos permitir estar aqui. 2020 não foi um ano fácil, perdemos pessoas queridas, eu perdi minha mãe. Essa Casa, em diversos momentos, foi responsável por garantir a estabilidade institucional do estado do nosso Estado, e agora não será diferente. O povo acreano quer mudanças, trabalho, segurança e saúde, quer acima de tudo honestidade e comprometimento”, disse.

A parlamentar pontuou que é um dever das autoridades competentes evitar que haja um colapso no sistema de Saúde, e que os desafios são inúmeros, mas que o momento exige pontualidade nas pautas de enfrentamento à pandemia.

“Inúmeros serão os desafios, pois muito é esperado de nós nessa legislatura, mais ainda nesse momento difícil que atravessamos e tem deixado todos preocupados. Não há mais espaço para pautas distanciadas da realidade. Que possamos discutir as urgências com bom senso, para assim encontrarmos os pontos que promovam o bem-estar do nosso povo”, afirmou.