O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acaba de se ajoelhar para o Centrão. Mas, o que é o “Centrão”? Ora, pois, é a escória, o lixo! É o que o sistema político-eleitoral produz de pior. É formado por sanguessugas e parasitas do estado. Se alimentam de cargos, das finanças públicas através da corrupção.

O Centrão, é a mesma engrenagem que levou aos escândalos do “Mensalão” e do “Petrolão” nos governos petistas.

É simples: O presidente precisa de apoio político para se sustentar no poder (o presidencialismo de coalizão). Eles ajudam em troca de corrupção. Não respeitam sequer seus partidos; voam como aves de arribação em busca de comida.

Foi exatamente contra essa engrenagem apodrecida que o ex-presidente Lula e, agora, Jair Bolsonaro se elegeram. Lula contava com a ética histórica do PT; Bolsonaro com as Forças Armadas. Entrou água nos dois casos.

Esta situação me lembra um discurso do vereador N. Lima (PP), atual presidente da Câmara, em uma sessão do ano passado: “O PT quer ser a única virgem do puteiro”. O puteiro do Centrão agora tem duas virgens: Lulismo e bolsonarismo.

A ex-presidenta Dilma quis continuar virgem. O Centrão a expulsou do cabaré. Bolsonaro ia na mesma pisada da Dilma, mas cedeu aos encantos. Melhor um capitão vivo do que um general morto.

“Contudo, tu não tens olhos nem coração, a não ser para a tua própria mesquinhez e ganância; para derramar sangue inocente, para oprimir os fracos e praticar a extorsão.…”(Jeremias, o profeta)

. O governador Gladson Cameli (PP) está correto em priorizar vidas ao invés de flertar com a irresponsabilidade e a morte.

. Praticamente todas as nações europeias, além de Israel, declararam lockdown para proteger seus cidadãos.

. No Brasil, mandam ir tomar cloroquina; deve ser para não congestionar o sistema de saúde morrendo mais rápido.

. A tal imunidade de rebanho produziu o novo mutante do coronavírus.

. O presidente da Assembleia, Nicolau Júnior (PP), conseguiu formar uma boa base política para o governador.

. O STF liberou as gravações das conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato;

. De acordo com as gravações, a Lava Jato fez muita coisa errada, porém, não dá para esconder que havia muita corrupção no governo promovida pelo Centrão com a participação de segmentos do PT.

. O material é farto, vai dar muito o que falar!

. Amazônia, o pulmão do mundo, não tem oxigênio.

. Afinal de contas:

. Vai ter ou não alagação este ano?

. Amigos perdendo a vida para a Covid-19; é muito triste!

