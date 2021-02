Sofreu acidente até final de 2020? Saiba como pedir indenização     

Conforme decidido em Assembleia Extraordinária no dia 24 de novembro de 2020, com o fim do Consórcio DPVAT, a Seguradora Líder foi designada a administrar o run-off dos ativos, passivos e negócios do Consórcio e Seguro DPVAT realizados até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, isso significa que toda e qualquer vítima de acidente de trânsito ocorrido em território nacional até esta data segue amparada pela Seguradora Líder no que tange às indenizações do Seguro DPVAT

Mas então, como fazer para solicitar o Seguro? É simples. Com a documentação necessária em mãos e o formulário de pedido do Seguro, a vítima, o beneficiário ou seu representante legal pode dar entrada no pedido de indenização pelo Aplicativo Seguro DPVAT, disponível para iOS e Android; pela Central de Atendimento Telefônico (nos telefones 4020-1596 para capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 022 12 04 para outras regiões, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados nacionais);ou em um dos diversos pontos físicos de atendimento espalhados pelo Brasil.

Ao dar entrada, a vítima ou o beneficiário receberá um número de registro que é chamado de Sinistro. Com este número em mãos, é possível acompanhar o andamento do processo diretamente pelo WhatsApp (21) 96781-3444 ou pelo chat. Nestes canais, é possível, também, tirar dúvidas sobre o Seguro.

Com a documentação completa e correta, a análise do pedido é realizada em até 30 dias e, quando devido, o pagamento é feito na conta – corrente ou poupança – informada pela vítima ou pelo beneficiário no momento do pedido de indenização.

Reconhecido como um relevante instrumento de proteção social dos mais de 211 milhões de brasileiros, o Seguro DPVAT oferece cobertura abrangente para todas as vítimas de acidentes de trânsito registrados em território nacional. Dados estatísticos da Seguradora Líder apontam que, entre 2011 e 2020, mais de 4,7 milhões de pessoas foram beneficiadas com o Seguro. Tais números contemplaram, principalmente, jovens na faixa dos 18 a 34 anos.

