Militares capturam foragido e apreendem arma de fogo no Taquari, em Rio Branco

Os policiais foram averiguar informações que denunciavam existir, no local indicado, armas de fogo e um indivíduo foragido da justiça.

No endereço, as guarnições realizaram um cerco no quarteirão e ao verbalizar com o morador, ele jogou uma arma de fogo pela janela, sendo observada pelos militares. Em conversa, o foragido assumiu que havia cortado a tornozeleira eletrônica.