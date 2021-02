Mensagem de Gladson no Parlamento é de otimismo contra à Covid-19

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta segunda-feira (01) a sessão solene de abertura das atividades legislativas de 2021. A solenidade que aconteceu de maneira remota foi transmitida pelo YouTube e Facebook.

A sessão virtual que foi prestigiada por diversas autoridades e marcada pela mensagem governamental foi conduzida pelo presidente do parlamento acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas) diretamente do Palácio Rio Branco.

Após a apresentação dos hinos nacional e acreano, executados pela cantora Yvana Pacífico e o maestro Lidson Martins, o presidente da Aleac fez a abertura da sessão reafirmando o seu compromisso com o governo do Acre.

O parlamentar disse que 2021 será mais um ano de muito trabalho e dedicação por parte da Presidência, da Mesa Diretora e todos os deputados estaduais.

“A convite do governador Gladson, estamos realizando a sessão solene aqui no Palácio Rio Branco. O Executivo e o Legislativo seguem unidos, trabalhando juntos em prol do povo acreano. E é dessa forma que iniciamos mais um ano de trabalho, com muita esperança e vontade de fazer mais pela nossa população e por nosso Estado”, disse.

O deputado falou ainda dos desafios de 2020. “Foi um ano difícil, mas com muito esforço conseguimos êxito aprovando matérias importantes para o Estado. Este ano seguiremos da mesma forma. Nos empenharemos o máximo para honrar a confiança que o povo depositou em cada um de nós”, disse o progressista.

Nicolau Júnior também pediu para que a população acreana continue cumprindo os protocolos de segurança com o objetivo de evitar a proliferação do vírus e propagação da doença.

“Rogo a Deus que esse mal que hora nos aflige passe o mais rápido possível para que nós possamos nos confraternizar num grande e caloroso abraço, em nome de jesus”, complementou.

Em seguida, o governador Gladson Cameli fez a leitura da mensagem governamental com as prioridades do Executivo para o ano de 2021. Ele falou das ações tomadas pelo Governo no combate à pandemia e destacou que o empenho maior para este ano será de fato a vacinação.

“No Acre, o governo colocou em funcionamento, em tempo hábil, 477 leitos exclusivos para Covid-19, sendo 90 novos leitos de UTIs e supriu – com grande capacidade de resposta – todos os estabelecimentos de saúde com profissionais, equipamentos e materiais de proteção individual e produtos médicos hospitalares. Sei que ainda temos muito o que fazer, mas vale ressaltar que a união de todos tem feito toda a diferença. A solidariedade está sendo o grande remédio para essa pandemia”, enfatizou o governador.

Gladson Cameli fez ainda um apelo aos países de primeiro mundo. “Peço que olhem para o nosso Estado e nos ajudem a imunizar a nossa população porque fazemos fronteira com dois países, Bolívia e Peru”, disse.

O gestor também falou sobre o agronegócio, infraestrutura, educação, segurança e fez agradecimentos à sua base política, ao vice Major Rocha e à primeira-dama Ana Paula Cameli.

“Na luta contra a pandemia no Estado destaco o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de todos que participam dessa luta, dos trabalhadores à iniciativa privada, do vice-governador Major Rocha, meus aliados políticos, e minha esposa, Ana Paula”, agradeceu.

Após a fala do chefe do executivo, alguns deputados também utilizaram a plataforma digital para fazer os seus discursos de abertura dos trabalhos legislativos.

Eles reafirmaram o compromisso, mesmo em modo remoto, de continuar aprovando projetos importantes do Poder Executivo e de autoria parlamentar no enfrentamento à Covid-19.