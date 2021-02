Igarapés transbordam e famílias tem de ser atendidas pela Defesa Civil em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Defesa Civil Municipal, Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC) e Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (SASDH), esteve, durante o este domingo (31), em atendimento às famílias afetadas pelas águas dos igarapés Batista, no bairro da Paz; e São Francisco, no bairro conquista.

De acordo com o coordenador municipal de Defesa Civil, major Claudio Falcão, as chuvas dos últimos dias provocaram enxurradas nesses locais e a Prefeitura precisou dar o apoio necessário. “Muitas as famílias atingidas pelas enxurradas em Rio Branco. Na semana passada as equipes da Prefeitura atenderam 47 famílias, afetadas pelas águas de igarapés. Dessas, 5 foram removidas e levadas para casa de familiares e as demais foram atendidas nos próprios locais onde moram”, informou Falcão.

Segundo ele, mais de 60 famílias já foram ajudadas pelo Município. “A Prefeitura monitora diuturnamente a situação e está preparada para intervir quando for necessário. O número de famílias atingidas é grande e estamos de prontidão para socorrer as pessoas que necessitarem de auxílio”, afirmou Falcão.

O coordenador da Defesa Civil Municipal informou ainda que apesar do nível do rio Acre apresentar uma vazante de mais de 50cm verificada na medição das 9h deste domingo, a situação ainda preocupa e as autoridades municipais não descartam um eventual transbordamento do manancial. Na medição, o nível das águas do rio estava em 12,22 metros. “A vazante registrada hoje pela manhã nos dá um pequeno fôlego. Todavia, continuamos mobilizados e atentos para uma possível enchente”, afirmou.

Nesta segunda-feira, 1º, será iniciada a construção de boxes para abrigar as famílias que eventualmente fiquem desabrigadas.