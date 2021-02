Acre promove encontro internacional para debater gestão de áreas protegidas

Dois importantes eventos acontecem de forma simultânea na próxima semana, entre os dias 2 e 5 de fevereiro: a 5ª edição do Encontro de Gestores de Áreas Naturais Protegidas do Acre e o 1º Encontro Internacional de Gestores de Áreas Protegidas. Especialistas do Brasil, Bolívia e Peru estarão online para discutir temas relevantes da gestão de áreas protegidas, suas perspectivas e desafios na integração regional, com a possibilidade de troca de experiências entre gestores no âmbito internacional.

A realização é uma iniciativa conjunta do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), com o Projeto “Integração de Áreas Protegidas do Bioma Amazónico (IAPA), e conta com o apoio do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Amazon Sustainable Landscapes – ASL).

Será um espaço para discussões sobre a conservação da floresta, discutir temas relacionados à efetividade da gestão ambiental na Amazônia Sul Americana e sobre o fortalecimento do Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas do Acre (Seanp).

Para o chefe da Divisão de Áreas Naturais Protegidas e Biodiversidade da Sema (DapBio/Sema), Adriano Rosário, existe uma grande expectativa das instituições envolvidas com a realização do evento. “São dois grandes encontros que ocorrem de forma simultânea sobre a efetividade da gestão em unidades de conservação. O momento é oportuno para discutirmos o fortalecimento do Seanp, reafirmando parcerias e estratégias institucionais, para a conservação dos recursos naturais”.