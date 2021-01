Teatro Hélio exibe hoje (30/1) documentários produzidos no Acre

Será realizada neste sábado, 30, a apresentação dos documentários “Alberto Lôro” e “História do Cinema Acreano”. Os projetos foram contemplados pelo edital de nº 003/2020 – Audiovisual da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), financiado com recursos da Lei Aldir Blanc.

O evento se inicia às 19h30 no Theatro Hélio Melo, localizado no centro de Rio Branco. É obrigatório o uso de máscaras, álcool em gel e o respeito ao distanciamento social. A capacidade máxima do espaço também foi reduzida a 30% do total. Caso a fluência de público seja grande, será marcada uma exibição extra.

O longa-metragem “Alberto Lôro, o documentário” conta aspectos da vida do músico, instrumentista, compositor e intérprete Alberto Lôro, natural de Cruzeiro do Sul, que faleceu em 2019. Conhecido por suas canções que exaltavam a beleza e o cuidado com o Vale do Juruá, teve composições consagradas em todo o Estado do Acre. O documentário possui relatos de amigos e da família do artista.