Prefeita pede socorro ao Dnit contra erosão na ponte do Rio Tarauacá     

Em reunião com o superintendente do Dnit, Carlos Moraes, a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, disse que está preocupada com o processo erosivo de uma das cabeceiras da ponte do rio Tarauacá, problema que se arrasta há anos e aflige quem mora na região pelo medo de ficar isolado com a região do Juruá.

Ela pediu urgência no projeto recuperação da cabeceira e recebeu a garantia do Dnit de que há um projeto em curso para “alongamento” do acesso.

“Estão em fase de conclusão do projeto para alongamento da cabeceira da ponte sobre o rio Tarauacá e será aumentada cerca de 70 metros, e quando tiver pronto o projeto, seremos informados e junto com deputado federal Jesus Sérgio, que sempre é preocupado com BR também”, disse.