Mulheres em vulnerabilidade social participam de atividade educativa

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) de Rio Branco, Marfiza Galvão, participou nessa sexta-feira, 29, da entrega de cestas básicas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Cidade do Povo.

O dia foi marcado pela sensibilidade e ação dos poderes públicos, por ser dia Nacional da Visibilidade de Mulheres Trans. Uma data que não é comemorativa, mas de reafirmação de lutas e busca de direitos e igualdade.

Em meio ao período pandêmico, e com a certeza de tantas dificuldades de empregabilidade, o poder público sem divisão governamental visa amenizar as diversas faces da necessidade da mulher trans e o ponto mais enfático girou em torno do viés alimentar dessas mulheres.

E não poderia ser em uma data diferente a realização de uma palestra educativa abordando medida protetiva de urgência, precisão da utilização do nome social, encerrando com a entrega de cestas básicas às mulheres trans identificadas pelo CRAS da Cidade do Povo, vinculado ao Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do Ministério Público e SASDH.

Segundo a secretária da SASDH, Marfiza Galvão, “a prioridade é cuidar das pessoas e sempre estará apoiando ações que sejam beneficiando e proporcionando o melhor na vida de todos”.

A atividade foi articulada pela diretoria de Políticas Públicas para as Mulheres e Políticas de Direitos Humanos do Estado, que recebeu a doação de cestas básicas da SASDH para contemplar mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte do plano de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, desenvolvido pela secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos.

Os governos Federal, Estadual e Municipal têm buscado firmar parcerias na defesa e promoção dos direitos e assistência às pessoas em vulnerabilidade.