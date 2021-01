Exército divulga imagens da ação sanitária em comunidades remotas do Acre

Os Exército Brasileiro divulgou neste sábado (30.jan.2021) imagens da operação do enfrentamento ao novo coronavírus em regiões remotas do Acre.

Em novembro de 2020, como parte dos trabalhos de combate ao novo coronavírus, o 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BAvEx) participou da Operação Alto do Juruá, juntamente com militares do serviço de saúde oriundos do Hospital das Forças Armadas (HFA), sediado em Brasília, e de militares do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS). A ação empregou, ainda, uma aeronave HM-4 JAGUAR oriunda de Manaus.

Os militares envolvidos na operação e os medicamentos embarcaram em Cruzeiro do Sul com destino a Feijó. Na localidade, foi instalada pelo 61º BIS uma base de apoio, que foi o ponto de partida para as diversas aldeias isoladas de toda a região noroeste do estado, levando atendimento médico, odontológico e inúmeros medicamentos. Mais de 30 horas de voo foram empregadas em proveito da Operação, a fim de viabililzar o cumprimento dos trabalhos de combate à pandemia do novo coronavírus.

Veja como tem sido a operação: