Escolas do Acre entre as piores do Brasil em acesso à internet

O Censo da Educação Básica 2020, divulgado nesta sexta-feira (29), aponta que as escolas do Acre, Amazonas, Maranhão, Roraima, Pará e Amapá têm os menores índices de conectividade do país. Em média, até 60% das escolas nestes estados têm internet, mas no AC e no AM, por exemplo, o índice cai para 40%.

Os dados mostram um retrato da situação da educação brasileira no período anterior à pandemia (até 11 de março). São de escolas públicas e privadas, da educação infantil ao ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos.